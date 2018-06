Motorrijder gewond na botsing op A2 bij Budel, mega vertraging opgelost

BUDEL - Een motorrijder is dinsdagmorgen gewond geraakt na een botsing met een auto op de A2. Dat gebeurde rond kwart voor zeven ter hoogte van afslag Budel. Op het hoogtepunt van de file die daarop volgde, was de vertraging ruim twee uur.

Net na tien uur was de vertraging opgelost.

Ambulance

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is.

Omrijden want A2 staat vast

De rechterrijstrook van de A2 werd afgesloten voor politieonderzoek. Rond negen uur begonnen de bergingswerkzaamheden. De ANWB adviseerde automobilisten tijdens de ochtendspits om te rijden via Venlo over de A73 en A67.

In de tegenovergestelde richting ontstond een aardige kijkersfile.