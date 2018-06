Minister bestelt 40 lekkerste Brabantse worstenbroodjes: 'Leuk en lekker voor in de ministerraad'

SLEEUWIJK - De roem van de titel ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’ reikt zelfs tot in bestuurlijk Den Haag. Bakkerij Verba kreeg vorige week hoog bezoek. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was speciaal voor de worstenbroodjes omgereden via Sleeuwijk.

“Er kwam een grote BMW met chauffeur voorrijden”, vertelt bakker Christiaan van de Vegt. “Daar stapte een deftige dame uit en dat bleek de minister te zijn.”

De bestelling bestond uit veertig worstenbroodjes. “Lekker en leuk voor in de ministerraad”, vertelde Van Nieuwenhuizen nog. Maar voordat Van de Vegt in de gaten had wat er gebeurde, was ze alweer weg. “Ik heb geen fotootje kunnen maken."

Hopen op reactie

Of er belangrijke knopen zijn doorgehakt, al smullend van de worstenbroodjes, is niet duidelijk. Het moet onder het genot van een goede Brabantse lekkernij wel een stuk gezelliger zijn geweest. De bakker uit Sleeuwijk hoopt dat de hoge heren en dames in Den Haag nu voorgoed om zijn. “Ik heb een berichtje op Twitter gezet, dus ik hoop dat de minister daar op reageert."

Of de ministerraad naast het land besturen ook verstand heeft van het opwarmen van worstenbroodjes is niet duidelijk. De winnaar van 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' toont zich behulpzaam. “Als het niet lukt, kom ik het zelf wel een keer voordoen.”

Het hoge bezoek smaakt overigens ook naar meer. Nu de koning nog!