Het gras van de banen op Libéma Open is altijd 8 millimeter lang

ROSMALEN - De tweede dag van Libéma Open begint dinsdag met het maaien van de grasmat. De sprieten zijn altijd acht millimeter hoog.

Johnny van Lokven is de grasgoeroe in Rosmalen. Hij is dik tevreden met de grasmat: “Hij ligt er heel mooi klaar voor. Strak groen, mooi fris.” Het gras wordt dagelijks bijgehouden zodat het altijd acht millimeter lang is. Met die lengte kaatsen de tennisballen het beste.

Dichtheid en kracht

Een goede grasmat heeft nog meer kwaliteiten, aldus Van Lokven: “De grasmat moet voldoende dichtheid hebben en de kracht bezitten om bespeeld te worden, hij mag niet na een paar uur al kale plekken hebben.”









Lone Vonk van de organisatie vertelt wat er nog meer komt kijken bij de voorbereidingen. De organisatie is al vier weken bezig met het bouwen van tribunes, maar het mooi houden van de banen, dat gaat het hele jaar door.

"Er zijn zo'n 150 tot 200 mensen bij de organisatie van het toernooi betrokken." De organisatie is tot nu toe heel tevreden over het verloop van het tennistoernooi. "Het gaat goed, we hebben goed weer, dus we gaan lekker vooruit."

Murray

Er worden nog veel bezoekers verwacht de komende dagen. Vooral tijdens de kindermiddag en het Nederlandse kampioenschap padel. De organisatie heeft er tot nu toe nog geen last van dat topper Andy Murray op het laatste moment moest afhaken. "Mensen komen voor het tennis en de gezelligheid en dat is hier te vinden."

Later op de dag komt Kiki Bertens in actie.