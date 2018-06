Schippers van Maasveren komen er maar niet uit met bestuur, dus liggen de pontjes weer stil

OIJEN - Ze komen er maar niet uit. En dus is de kans dat de schippers van de Maasveren meer ingrijpende acties gaan voeren, alleen maar toegenomen. Dinsdag liggen de veerponten grotendeels stil en ook komend weekend varen er geen veerponten over de Maas tussen Brabant en Gelderland. "Er is een patstelling", geeft directeur John van den Akker van Stichting Maasveren aan.

Inzet van het conflict is een door de FNV geëiste loonsverhoging voor de schippers en betere arbeidsomstandigheden. Volgens de vakbond zit de overkoepelende stichting al financieel ruim is zijn jasje. Met een tariefverhoging van vijf cent per kaartje, kunnen ook de schippers een beter salaris krijgen, denkt Cees Bos, bestuurder van FNV Havens. "Al acht jaar hebben deze schippers hetzelfde loon. Ze lopen op een houtje te bijten

Faillissement

Maar de stichting vindt dat de schippers er de afgelopen jaren al genoeg op vooruit zijn gegaan. "Als we de eisen van de vakbond inwilligen, stevenen we af op een faillissement. Dat is niet realistisch. We hebben zelf een laatste bod neergelegd, een fors bod. Maar daar heeft de vakbond niet mee ingestemd", zegt Van den Akker. Volgens de directeur is er nu geen ruimte te vinden voor onderhandelingen.

En dus liggen de gesprekken stil en de veerponten evengoed. Voor scholieren maken de schippers wel een uitzondering. De veerpont vaart voor hen om 7.30 en 8.30 uur en om 15.00, 16.00 en 17.00 uur.

Conflict

Het is niet de eerste keer dat de schippers een conflict met hun werkgever hebben over een beter salaris en gunstigere arbeidsomstandigheden. Zo'n tien jaar geleden duurden de acties ruim twee weken.