Stuk (loodzwaar) geschiedenis van Willem II te koop

Historische gevelsteen in Tilburgse achtertuin (en op marktplaats)

TILBURG - In de tuin van Roel van Berkel uit Tilburg staat een loodzwaar stuk geschiedenis van Willem II. Het stuk gevelkunst hing vroeger boven de ingang van het sportpark. Roel kreeg de steen van bouwvakkers toen het park gesloopt werd. Nu wil hij er vanaf. "Ik ben er echt klaar mee."

Het gevaarte staat op Marktplaats en moet minimaal 750 euro opleveren. “Het staat in de weg en ik ben er klaar mee”, vertelt Roel. “Eerst stond er nog een bloempot voor, maar nu staat hij vol in het zicht.”

De tekst gaat door onder de video.



Beetje pijn

De steen, die nu wel wat weg heeft van een grafzerk, stond al eerder op de veilingsite. “Dat was een spontane actie van mijn vrouw nadat we de tuin veranderd hadden. Toen had ik moeite om hem los te laten.”

Toch gaat het moment van afscheid als het goed is snel komen. Met lichte pijn in het hart, dat wel. “Ik hoop dat hij goed terecht komt, zoals bij het Willen II-stadion. Het roept natuurlijk associaties op met het oude sportpark en dat is altijd gezellig.”