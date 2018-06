Er wordt veel verwacht van Kiki Bertens in Rosmalen: 'Ik houd niet heel erg van die druk'

ROSMALEN - Kiki Bertens speelt dinsdagmiddag in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De Bredase toptennisster treft in de eerste ronde de finaliste van vorig jaar, Natalia Vichljantseva uit Rusland.

Kiki, je hebt het geweldig gedaan de afgelopen weken op gravel. Wat verwacht je van het toernooi in Rosmalen? Hier speel je op gras...

"Dat is zo anders. Het is totaal niet met elkaar te vergelijken. Op gravel voelt spelen voor mij natuurlijk aan. Op gras heb ik dat wat minder. Mijn spel moet ik dan iets aanpassen. Wat agressiever spelen. Daar heb ik de afgelopen dagen goed op getraind."

Hoe gaat het omschakelen van gravel naar gras? Waar loop je tegenaan?

"Ik houd van glijden. Daar ben ik op gravel erg goed in. Op gras is dat niet mogelijk. Daar gaat het allemaal wat sneller. Dat zijn niet heel erg mijn kwaliteiten. Maar het gaat allemaal beter. Ik doe keihard mijn best om zo goed mogelijk voor de dag te komen in Rosmalen."

Wat is je doelstelling dit jaar, hier op het Autotron?

"Om met volle energie de wedstrijden te spelen. Elke dag, zowel in de training als in de wedstrijd, mijn spel wat te verbeteren. Ik proberen het resultaat los te laten."

Er wordt steeds meer verwacht van jou. Je bent het boegbeeld van het Nederlandse tennis aan het worden. Dat zorgt voor veel druk, kan ik me zo voorstellen.

"Inderdaad en dat is vrij lastig. Ik houd niet heel erg van die druk, om heel eerlijk te zijn. Maar het hoort er gewoon bij. Mensen zien me op de grote toernooien, zoals Roland Garros. Maar in Rosmalen ligt een andere ondergrond. Eigenlijk mag je het niet met elkaar vergelijken. Ik wil in Rosmalen zo goed mogelijk spelen, zeker voor het Nederlandse publiek. Maar ik probeer de druk zoveel mogelijk los te laten."

Je bent als derde geplaatst. Wat verwacht je van het duel vanmiddag in de eerste ronde tegen Natalia Vichljantseva uit Rusland?

"Dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Dit meisje speelt graag op gras. Ze haalde vorig jaar ook de finale. Ze zal vast goede herinneringen aan dit toernooi hebben. Het zal daarom een leuke, spannende wedstrijd worden. Het is ook gelijk een goede test. Ik ga er iets moois van maken."