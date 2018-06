Man voor de tweede keer beroofd door bekende van hem

TILBURG - De politie heeft maandag een 30-jarige man uit Vught opgepakt, die kort daarvoor een Tilburger had beroofd van zijn portemonnee. De twee kennen elkaar.

Het slachtoffer werd in de achtertuin van zijn huis aan de Watertorenstraat verrast door de man. Er ontstond een worsteling, waarbij de man uit Vught de portemonnee uit de kleding van het slachtoffer wist te grijpen.

Vervolgens ging hij ervandoor. Agenten hielden hem later die middag aan op de Gasthuisring in Tilburg. Hij zit vast voor verhoor.

Al eerder beroofd

Het was niet de eerste keer dat de Tilburger het slachtoffer was van een beroving door dezelfde man. Op vrijdag 1 juni liep de man uit Vught het huis aan de Watertorenstraat binnen, sloeg de bewoner in het gezicht, greep geld uit de portemonnee en verdween.