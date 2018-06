Marianne Vos terug in het peloton na sleutelbeenbreuk: 'Ik voel me goed en fit'

BABYLONIËNBROEK - Marianne Vos maakt woensdag haar rentree in het peloton. De 31-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek brak haar sleutelbeen in april.

Vos ging direct daarna onder het mes. "Ik kon al vrij snel weer pijnvrij trainen", vertelde de meervoudig wereld- en olympisch kampioene eerder al aan Omroep Brabant.

Vorige week kreeg Vos te horen dat ze weer aan wedstrijden deel mag nemen. De eerste koers waarin ze verschijnt is de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië. "Ik voel me goed en fit. Ik kan de strijd weer aan."

Hoogtestage in Spanje

Vos is net terug van een hoogtestage in Spanje. Ze maakte haar trainingskilometers in de Sierra Nevada. "Het zorgde vooral voor regelmaat. Gedurende drie weken heb ik dagelijks hetzelfde ritme aangehouden: trainen, eten, slapen. Daar heb ik ook wel van kunnen genieten."

"Maar ja, als renster wil je gewoon racen. Ik kijk daarom erg uit naar de Women's Tour. Het is één van de mooiste en meest gerespecteerde races op de kalender."