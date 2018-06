Hardwell geeft 'dancecollege' met het Metropole Orkest

BREDA - Hardwell geeft in oktober samen met het Metropole Orkest een concert in Ziggo Dome. De Bredase dj neemt het publiek tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) mee op reis door de geschiedenis van de dancemuziek sinds de jaren tachtig.

'Symphony: The Global Revolution of Dance' is de naam van het eenmalige concert. Hardwell laat zijn gebruikelijke tracklist thuis, voor dit concert zullen hits van verschillende wereldsterren de revue passeren. Van Donna Summer tot de eveneens Bredase dj Tiësto. Maar ook Daft Punk en Carl Cox zullen niet ontbreken.

Droom die uitkomt

"Dertig jaar dance, dat is letterlijk mijn leven", zegt Hardwell, die eigenlijk Robbert van de Corput heet. Hij bracht recent met het Metropole Orkest al de track Conquerors uit.

Voor Hardwell is de samenwerking met het orkest en droom die uitkomt. "Ik heb samen met het Metropole Orkest, toch wel het meest veelzijdige orkest van de wereld, echt iets bijzonders gecreëerd waarbij het publiek niet alleen kan genieten van een muzikaal spektakel, maar visueel ook iets ongekends te zien krijgt”, vertelt de Bredanaar.



'Wereldtalent'

Ook de muzikanten van het Metropole Orkest zijn enthousiast. “Het is geweldig om met een wereldtalent als Robbert een groot publiek kennis te laten maken met diverse stijlen van dance door de jaren heen in combinatie met het orkestrale. We zijn dan ook erg trots op deze bijzondere samenwerking”, glundert de directeur van het orkest, Jan Geert Vierkant.

ADE, 's werelds grootste club- en conferentiefestival van de elektronische muziek, is dit jaar van 17 tot en met 21 oktober.