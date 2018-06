De mooiste plaatjes: PSV'ers vieren vakantie, ze hebben nog twee weken vrij

EINDHOVEN - Bijna alle PSV'ers genieten momenteel van een vakantie. De eerste training van het nieuwe seizoen staat over ruim twee weken (woensdag 27 juni) op het programma. Diverse PSV-spelers laten de fans meegenieten van de belevenissen op vakantie. De mooiste vakantiekiekjes hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Jorrit Hendrix speelt gezellig met zijn dochtertje op het strand in Mauritius.

Marco van Ginkel brengt zijn vakantie door in Los Angeles.

Doelman Eloy Room is op vakantie in Tulum, een Mexicaanse badplaats.

Bart Ramselaar zoekt wat verkoeling op.

Doelman Jeroen Zoet is met vrienden in Zweden.

PSV-nieuweling Nick Viergever geniet met zijn vrouw en zoon van een vakantie.

De eerste training, nog zonder WK-gangers

De vakantie voor de PSV-selectie is de 27ste dus voorbij. Nick Viergever staat dan onder meer op het veld in Eindhoven tijdens de eerste training. Hirving Lozano, Santiago Arias en Albert Gudmundsson zijn dan nog niet van de partij. Het drietal neemt deel aan het WK in Rusland.

De selectie van trainer Phillip Cocu gaat maandag 9 juli naar Zwitserland voor een trainingskamp in Verbier. Daar verbleef de ploeg de voorgaande jaren ook al. Er zijn oefenwedstrijden gepland op zaterdag 14 en woensdag 18 juli, de tegenstanders zijn nog niet bekend.

De PSV fandag staat zaterdag 28 juli op de agenda. Die dag wordt afgesloten met een oefenduel in het Philips Stadion. De tegenstander wordt later bekend gemaakt.

