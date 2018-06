Parkeren gaat helemaal mis in Zundert, vrouw raakt gewond

Parkeren gaat fout in Zundert. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision)

ZUNDERT - Het parkeren van een auto is dinsdagmorgen helemaal misgegaan in Zundert. Het voertuig schoot door nog onduidelijke reden over een plantsoen en kwam half bovenop twee geparkeerde auto’s tot stilstand. Hierbij raakte ze ook nog een lantaarnpaal.

De bestuurster van de auto raakte lichtgewond. Ze is nagekeken door het ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend wat er precies is misgegaan.