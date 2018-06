Complete operatiekamers verhuizen naar Bravis Ziekenhuis in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een bijzondere operatie voor het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Zaterdag worden twee complete operatiekamers met vijf vrachtwagens naar het West-Brabantse ziekenhuis vervoerd.

Bravis heeft de operatiekamers overgenomen van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, omdat zij de ruimtes niet meer gebruiken. "De overname levert zowel uit het oogpunt van duurzaamheid als financieel voordelen op. Een win-winsituatie voor beide ziekenhuizen en de samenleving", aldus een woordvoerster.

Transport

De operatiekamers zijn in perfecte staat en kunnen verplaatst worden, omdat ze in grote delen uit elkaar te halen zijn. Het demonteren, transporteren en opbouwen van de operatiekamers is een omvangrijke operatie. Een van de grootste hijskranen van Europa wordt ingezet om zaterdag de bouwdelen over het dak van het Groene Hart Ziekenhuis te takelen.

In Roosendaal verzorgt een 700-tons kraan de takelwerkzaamheden, waarbij zelfs bouwdelen de laatste meters op transportrollen naar hun definitieve plaats worden gereden. Rond het ziekenhuis worden verkeersmaatregelen genomen om het bijzondere transport in goede banen te leiden.

Pijncentrum en Oogheelkunde

Het ziekenhuis in Roosendaal gaat de operatiekamers gebruiken voor het Pijncentrum en de afdeling Oogheelkunde. Beide centra krijgen een nieuw onderkomen dat eind dit jaar klaar is. In de units worden operaties uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of met een licht roesje. Oogheelkunde gebruikt de kamers voor onder andere staaroperaties.

Het Pijncentrum plaatst in de OK’s onder andere neurostimulatoren. Dat zijn kleine batterijen met twee draadjes die onder de huid worden geïmplanteerd. Met kleine stroomstootjes zorgt het apparaatje ervoor dat de pijn die de patiënt heeft wordt onderdrukt.