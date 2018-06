Michael van Gerwen komt komend weekeinde niet in actie

VLIJMEN - Michael van Gerwen neemt even wat gas terug. De topdarter uit Vlijmen is komend weekeinde niet van de partij tijdens de Players Championship-toernooien in het Britse Wigan.

Mighty Mike is met zijn gezin op vakantie gegaan, na de eindzege tijdens de Gibraltar Darts Trophy. Daar versloeg de Vlijmenaar, afgelopen zondag, in de finale de Brit Adrian Lewis. Het was alweer zijn veertiende toernooiwinst in 2018.

Van Gerwen is wel weer van de partij op de Danish Darts Open. Dat toernooi wordt van 22 tot en met 24 juni in Kopenhagen gespeeld. Een week later gooit hij ook de European Darts Matchplay in Hamburg. Beide toernooien zijn ter voorbereiding op de World Matchplay, dat in de laatste week van juli plaatsvindt in Blackpool.

'Ik ben goed in vorm'

"De concurrentie zal goed moeten zijn om mij in Blackpool te verslaan", zegt Van Gerwen. "Ik ben goed in vorm en heb veel vertrouwen." Vorig jaar kreeg de beste darter van de wereld een pak slaag van Phil Taylor in de kwartfinale van het toernooi. The Power was met 16-6 te sterk voor Van Gerwen. De Brit, inmiddels gepensioneerd, won het toernooi zestien keer. Van Gerwen was in 2015 en 2016 de beste in Blackpool.