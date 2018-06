Arno Verschueren blijft bij NAC en hoopt op plek in linkerrijtje

BREDA - NAC heeft dinsdag het contract van middenvelder Arno Verschueren opengebroken en met twee jaar verlengd. De 21-jarige Belg ligt nu tot medio 2021 vast bij de Bredase eredivisieclub.

Verschueren speelt sinds 2016 bij NAC, dat hem destijds overnam van de Belgische club Westerlo. De middenvelder promoveerde in zijn eerste jaar met NAC naar de eredivisie. Op het hoogste niveau was Verschueren ook een vaste waarde in het elftal van trainer Stijn Vreven, die inmiddels plaats heeft gemaakt voor Mitchell van der Gaag.

De voetballer is ambitieus. "We willen ons komend seizoen sneller veilig zien te spelen in de eredivisie. Dat gaat ook gebeuren, want iedereen bij ons weet nu wat er wordt gevraagd op dit niveau. Vanaf duel één moeten we alles geven en dan eindigen we hopelijk ergens in het midden of in het linkerrijtje met NAC", aldus de voetballer in een interview met het clubkanaal.

"We willen ons sneller veilig zien te spelen in de eredivisie, komend seizoen" - NAC'er Arno Verschueren

De tekst gaat verder onder de tweet.

De Belgische jeugdinternational maakte afgelopen seizoen één doelpunt, in de thuiswedstrijd tegen Willem II (1-2). Verschueren stond in de belangstelling van andere clubs, maar hij denkt zich bij NAC het beste te kunnen ontwikkelen.

LEES OOK: NAC Breda tijdens voorbereiding op trainingskamp naar Manchester City