Processierups terroriseert bezoekers van Best Kept Secret: 'Heb me zelden zo slecht gevoeld'

EINDHOVEN - De processierups heeft afgelopen weekend voor flink wat problemen gezorgd op Best Kept Secret Festival. Honderden bezoekers hebben nog dagen kriebels van hun bezoek aan het muziekevenement in Hilvarenbeek. De organisatie heeft vooraf en tijdens het festival nog nesten weg laten halen. Dit heeft niet voorkomen dat talloze muziekliefhebbers na het festival met rode bultjes naar huis gingen.

Sommigen hadden zelfs zoveel last van de haartjes van de eikenprocessierups dat ze voortijdig het festivalterrein verlieten. Wie met de haartjes van de rups in aanraking komt, krijgt binnen acht uur rode jeukerige plekjes. De klachten kunnen twee weken duren.

De tekst gaat door onder de tweet.

De beheerder van het festivalterrein heeft vooral zoveel mogelijk nesten gelokaliseerd en uitgebrand, vertelt Roosmarijn Reijmer van Best Kept Secret. "Door de warmte ontwikkelde de rups zich sneller dan andere jaren en gaan ze lager in de bomen leven. Niet alleen in Hilvarenbeek, maar de plaag speelt op meer plekken in Nederland. Ook tijdens het festival is de beheerder er continu mee bezig geweest."

'Ik noem dit geen plaag'

Tijdens het festival heeft de organisatie niet uitgebreid over de plaag gecommuniceerd. "Nou als er 20 meldingen zijn op 20.000 kampeerders is er weinig aan de hand", Roosmarijn Reijmer. "Er waren bijvoorbeeld evenveel meldingen van teken. Het is toch ook gezond verstand van mensen. Het festival is in de natuur en dan weet je dit. Ik noem dit geen plaag.

Wat helpt tegen de ergste jeuk? Menthol- of aloë veragel smeren, antihistamine tabletten slikken en eventueel koelen bij de ergste jeuk. "Maar geen zorgen: je houdt er verder niets aan over, het is alsof je door een brandnetel wordt geprikt. Als je een leuk festival in een bos en aan het meer wil, dan hoort de natuur er natuurlijk ook bij."