Justitie wilde gesprek journalist Brabants Dagblad en verdachte afluisteren in horecagelegenheid

DEN BOSCH - Justitie wilde nóg verder gaan in het onderzoek naar het burgemeesterslek in Den Bosch. Niet alleen de belgegevens van een journalist werd opgevraagd, ook wilde ze een gesprek van de journalist met één van de verdachten in een horecagelegenheid afluisteren. Dat meldt het Brabants Dagblad na een gesprek met Heleen Rutgers, hoofdofficier in Oost-Brabant.

Het afluisteren van het gesprek in de horecagelegenheid is uiteindelijk niet gelukt door tijdgebrek. Wel heeft het Openbaar Ministerie een telefoongesprek tussen de verdachte en de journalist getapt. Rutgers erkent volgens de krant dat het afluisteren in strijd is met de regels voor bronbescherming. "Daarom zijn we achteraf heel blij dat het niet is gelukt."

Het Openbaar Ministerie schrijft in een verklaring dat het had moeten afzien van dit opsporingsmiddel omdat dit de journalistieke nieuwsgaring beïnvloedt.

Politiestaat

In een commentaar schrijft BD-hoofdredacteur Lucas van Houtert dat het 'verontrustend is hoe justitie voorbij gaat aan het belang van persvrijheid en bronbescherming'. "Afluisteren van gesprekken die een journalist voert in een horecagelegenheid is iets voor een politiestaat. Ik ben zeer benieuwd wat de motivatie van de rechter-commissaris was, en of hij op de hoogte was van de precieze omstandigheden."

Vorig jaar juli onthulde de krant dat de huidige burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch niet de eerste voorkeur had van de vertrouwenscommissie. Maar omdat Jan Hamming op het laatste moment koos voor het burgemeesterschap in Zaanstad, werd Mikkers alsnog voorgedragen. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning, deed aangifte van lekken en het Openbaar Ministerie nam de zaak meteen hoog op.

Onderzoek

Om te achterhalen wie de informatie had doorgespeeld aan de krant, werd van alles in het werk gesteld. Zo vroeg het OM de telefoongegevens op van journalist Jos van de Ven. Maar daar bleef het niet bij: de telefoon van de verdachte werd getapt. Daaruit bleek dat die wilde afspreken met de journalist in een horecagelegenheid. Justitie wilde dat gesprek ter plaatse afluisteren.

Volgens Rutgers wilde justitie het dwangmiddel inzetten tegen de verdachte, niet tegen de journalist. "Als dan blijkt dat de verdachte een afspraak met een journalist heeft, moeten we dat middel niet inzetten", zegt Rutgers dinsdag tegen de krant.

Door het stof

Eerder bood het Openbaar Ministerie uitgebreid excuses aan aan het Brabants Dagblad voor het opvragen van de belgegevens. Volgens het OM is 'de verkeerde afweging is gemaakt'. De top van het OM was daar niet bij betrokken, terwijl dat wel had gemoeten. Ook in de Tweede Kamer werd met grote verontwaardiging gereageerd.

Het OM gaat kijken hoe de belangrijke uitgangspunten van bronbescherming en vrije nieuwsgaring beter beschermd moeten zijn in een strafrechtelijk onderzoek als deze. Minister Ferdinand Grapperhaus gaat dat goed in de gaten houden, zei hij dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. "Ik wil u toezeggen dat ik erop ga toezien dat het OM hun regels gaat aanscherpen."

Het Openbaar Ministerie kondigde in april aan de Bossche oud-wethouder Jos van Son (65) en raadslid Sjef van Creij (55) te vervolgen voor de burgemeesterslek.