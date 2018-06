De historische Antonius Abt kerk in Terheijden wordt letterlijk in tweeën gedeeld

TERHEIJDEN - Minder kerkbezoek en de kerk toch openhouden? Dan is een scheidingswand de oplossing. Een oplossing die ze ook toepassen in de Antonius Abt kerk in Terheijden. Omdat het aantal kerkbezoekers ook daar drastisch is afgenomen, is de kerk feitelijk te groot geworden voor de kleinere groep gelovigen. Omdat de parochianen de kerk toch open willen houden is gekozen voor een scheidingswand.

Door de bouw van de gigantische wand wordt de kerk in tweeën opgedeeld. Zo ontstaat er een klein liturgisch deel en een niet ‘kerks’ deel, waar bijvoorbeeld exposities gehouden kunnen worden. “Een kleinere kerk is voldoende en het verwarmen is ook makkelijker omdat in het kleine liturgische gedeelte de blazers zitten van de verwarming”, zegt Petra Kimmel van de Stichting behoud de Athonius Abt.

Scheidingswand is ook een kunstwerk

Tientallen vrijwilligers hebben de afgelopen weken en maanden de panelen beplakt, die samen de gigantische scheidingswand vormen. De panelen zijn beplakt met kopieën van afbeeldingen, die onder meer voorkomen op de glas-in-lood ramen van de kerk. De scheidingswand is geen wandje van gipsplaten, maar een enorm kunstwerk. Petra Kimmel: “De wand is zo ontwikkeld dat hij aan de zaalzijde de vorm heeft van een deur op een kier. De achterzijde is glad, maar daar komen ramen in met lamellen ervoor.”

Het bevestigen van de panelen op een frame is ook geen gemakkelijke klus. Dat komt omdat de kerk niet de maten en vormen heeft van bijvoorbeeld een rechthoekig fabriekspand of een school. Een plaatselijke aannemer is ingeschakeld om de op maat gezaagde panelen als puzzelstukjes op het frame te bevestigen.

De toren

Na de oplevering van de kunstzinnige scheidingswand wil de Stichting behoud de Athonius Abt de toren van de kerk restaureren. De wil is er, maar het geld ontbreekt nog. De stichting is nog hard op zoek naar zo'n driehonderdduizend euro.