Christo schoot na speeltuinruzie twee mannen 'gangsterstyle' neer

BREDA - Een gezellig feestje in Bergen op Zoom dat ineens ontaardde in een schietpartij met twee gewonden en een schutter die ontsnapte. Het gebeurde drie jaar geleden en sinds die tijd is de dader van de aardbodem verdwenen. Toch wil de officier van justitie graag de rechtszaak starten. Maar zijn advocaat wil eerst nog wat getuigen horen, vertelde ze dinsdag op een tussentijdse zitting.

Zaterdagavond 27 juni 2015. Er werd gezellig bier gedronken in de partytent op het woonwagenkampje aan het IJslandpad. Dat is in de wijk Noordgeest in Bergen op Zoom. Er waren ongeveer twintig volwassenen en ook kinderen bij. Maar er brak ruzie uit. En de aanleiding was nogal bizar. Volgens de politie kreeg de dochter van een van de latere slachtoffers het aan de stok met een jongen uit de buurt. Christo H. (37) kende die jongen en bemoeide zich er mee.



Hij opende het vuur op twee mannen op het feest. De vader van het meisje werd getroffen en nog een andere feestganger werd ook geraakt door de rondvliegende kogels. Christo H. nam de benen en staat daarom al lange tijd op de Nationale Opsporingslijst.

'Gangstersyle'

Wat er toen precies gebeurde, is nog steeds onderwerp van gesprek. Tijdens de zitting dinsdag wees de advocaat van Christo, Inez Weski, op diverse lezingen die de ronde doen. Volgens Weski vertellen de feestgangers bij de politie het één en bij de rechter-commissaris later het ander. Over bijvoorbeeld de gekantelde hand waarmee Christo schoot, de zogenoemde 'gangsterstyle'. Of over een worsteling die er aan vooraf ging terwijl een andere getuige dat dan weer niet gezien heeft.

"De verschillen tussen getuigen zijn flink", zegt Weski. Volgens haar is het nog maar de vraag of Christo een vooropgezet plan had om de mannen neer te schieten. Ze pleitte er voor dat de politie opnieuw mensen gaat verhoren die nog weinig tot niks hebben verteld. Ze wil ook dat de kinderen op het feestje opnieuw worden gehoord door de politie. Die zijn toen al eenmalig in een speciale verhoorstudio ondervraagd door agenten.

Rechtszaak kan beginnen

De officier van justitie vindt nieuwe verhoren overbodig. "Ze werpen geen nieuw licht op de zaak." De officier noemde het verzoek onvoldoende onderbouwd, zeker ook omdat het al drie jaar geleden is. Intussen hebben getuigen eventueel verhalen op elkaar afgestemd of elkaar beïnvloed, benadrukte ze.



De officier vindt het hoog tijd dat er een rechtszaak komt, vooral voor de slachtoffers en hun familie. Die waren er dinsdag bij op de zitting. De verdachte was er niet. Waar hij uithangt dat is een raadsel. De officier zei er niks over. Zijn advocaat zei na afloop dat ze het niet eens wil weten.



Proces eind dit jaar

De rechtbank oordeelde later op de dinsdagmiddag dat de politie een poging mag doen om alsnog twee getuigen te horen die eerder niks wilden zeggen. De andere getuigen die de advocaat wilde spreken, hoeven niet opnieuw te worden gehoord.



De rechtszaak is door de rechtbank in Breda uitgesteld tot eind november of begin december, ook in de hoop dat de verdachte nog een keer opduikt en in de boeien kan worden geslagen.