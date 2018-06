Schoenenfabrikant vanHaren verliest 'de slag om de rode zolen'

BRUSSEL - Schoenenfabrikant vanHaren in Waalwijk heeft een belangrijk merkconflict verloren over zijn damesschoenen met rode zolen. Het Europese Hof heeft namelijk geoordeeld dat de Franse schoenenontwerper Christian Louboutin het alleenrecht kan claimen op rode zolen. De zaak was door Louboutin aangespannen tegen winkelketen vanHaren. Het ontwerp met de kenmerkende zolen is origineel genoeg om Louboutin merkbescherming te gunnen, meent het Hof.

vanHaren verliest met de uitspraak onverwacht een slag om de zaak die begon toen Louboutin in 2013 naar de rechter stapte.

Inbreuk

De winkelketen had in 2012 damesschoenen met hoge hakken en rode zolen verkocht, voor een paar tientjes. D Waalwijkse fabrikant pleegde daarmee volgens Louboutin inbreuk op zijn handelsmerk. De Fransman had zijn merk in de Benelux laten inschrijven. De schoenen van Louboutin zijn bekend om de hoge hakken met rode zolen en kosten honderden euro's.

Het Hof gaat met het arrest ongebruikelijk in tegen het advies van de advocaat-generaal, die in juni 2017 had geoordeeld dat geen merkbescherming kan worden verleend aan een kleur 'als concurrenten daardoor worden verhinderd om waren met hetzelfde functionele karakter aan te bieden'.

Nog niet verloren

De rechtbank in Den Haag had bij het EU-hof voor advies aangeklopt omdat in de Europese merkenrichtlijn wel 'de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' is beschermd maar er niets in staat over de kleur. De zaak gaat nu terug naar de rechtbank in Den Haag voor een definitieve uitspraak. Daarmee heeft vanHaren de slag met Louboutin verloren, maar nog niet de oorlog.

Het Waalwijkse schoenenbedrijf 'heeft kennisgenomen van de uitspraak, maar geeft geen commentaar zolang de zaak onder de rechter is'.