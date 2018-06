Zorgmedewerker ontslagen na seksuele toespelingen aan collega's en ruwe behandeling van cliënten.

EINDHOVEN - Een medewerker van Zorgorganisatie Lunet zorg is ontslagen nadat hij seksueel getinte berichten aan collega's stuurde en cliënten blauwe plekken bezorgde. De man werkte op woonpark De Donksbergen in Duizel. In april kwamen de eerste signalen binnen van zijn ongewenste gedrag.

Zelf noemt de zorgorganisatie het 'ongepast gedrag'. Later wordt daar 'grensoverschrijdend gedrag' naar collega's en 'ruwe behandeling' van cliënten aan toegevoegd in een persverklaring. Uiteraard is de organisatie geschrokken van het gedrag van hun ontslagen medewerker. Een woordvoerder van Lunet heeft het over seksuele appjes aan collega's en knijpen, duwen en hardhandig vasthouden van bewoners.

Eerste tekenen

Nadat de eerste signalen werden ontvangen binnen de organisatie is er een onderzoeksbureau op gezet. De conclusies van dit bureau leidden tot het acute ontslag van de medewerker. In het onderzoek is niet gebleken dat betrokkenen ernstige of blijvende gezondheidsschade hebben opgelopen. Binnen een maand na de eerste melding is de man ontslagen. Uit het onderzoek bleek dat het gedrag van de man hooguit een paar maanden heeft gespeeld.

Inmiddels is door Lunet zorg bij de politie ook een melding gemaakt van het gedrag van de ontslagen medewerker. Familie van de betrokken hebben excuses gekregen van de organisatie. Zij hebben ook het onderzoeksrapport ontvangen.