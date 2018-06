Training Maarten van der Weijden verloopt niet vlekkeloos

EINDHOVEN - De trainingstocht van Maarten van der Weijden gaat niet zoals gehoopt. Hij zwemt als training, voor zijn Elfstedenzwemtocht binnenkort, van Amsterdam naar Friesland. Amper op de helft van deze training moest hij aan boord klimmen van een boot omdat hij onderkoeld dreigde te raken.

"Slecht weer, wind vanuit noordoosten, het IJselmeer is echt een klotsbak, vreselijk", zegt Maarten in een filmpje op Facebook. Zijn lichaamstemperatuur daalde tot 35,1 graden en dat hielp de zwemmer om te besluiten aan boord te stappen. Hij liet het IJselmeer voor wat het was en in Stavoren hervatte hij zwemmend zijn tocht.

Oorspronkelijk zou de zwemtocht 143 kilometer zijn, maar dit gaat hij nu niet halen. "Dat is niet leuk en balen, maar ik heb wel veel materiaal al kunnen testen wat ook belangrijk is uiteindelijk wel succesvol die Elfstedentocht af te leggen. Zo heeft hij ervaren hoe het slaapt op een vlot en een dolfijnenpak getest", laat hij in hetzelfde filmpje weten.

Even later zorgt de lange afstandszwemmer opnieuw voor een opmerkelijk filmpje. In Stavoren wordt hij in een 'dolfijnenzak' over de sluis getakeld. Dit is een soort klunen voor de zwemmer. Hij moet languit in de zak liggen op zijn rug. Lopend over de wal de andere kant van de sluis bereiken is in zijn geval ongezond. Door het plotselinge staan zou hij kunnen flauwvallen.

Woensdagmorgen tussen 07.00 en 09.00 uur wordt Maarten van der Weijden in Leeuwarden verwacht.