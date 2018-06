Beschermde boom in Goirle ernstig beschadigd, gemeente stapt naar politie

GOIRLE - Bij werkzaamheden op een privéterrein aan de Dr. Keijzerlaan in Goirle is een beschermde boom zo zwaar vernield dat de gemeente aangifte heeft gedaan van 'ernstige beschadiging'.

Volgens de gemeente had de eigenaar geen vergunning gekregen om de boom te vellen, omdat die in beschermd gebied staat. Tijdens werkzaamheden is de boom dusdanig beschadigd dat deze niet langer levensvatbaar is.

Politie-onderzoek

"Omdat er sprake zou kunnen zijn van een strafbaar feit, is het van belang dat er nader politieonderzoek plaats vindt. Daarom was het nodig om aangifte te doen", aldus een woordvoerster.

Goirle wil met de aangifte benadrukken dat er in de gemeente afspraken zijn rond groen in het dorp. "Gemeente Goirle is trots op haar groen en dat willen we zo houden. Daarom gelden er ook regels voor het kappen van een boom."