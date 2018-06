Q&A met energiedeskundige Wim Turkenburg over kerncentrale Doel

EINDHOVEN - Haarscheurtjes, lekkages, wel of niet dicht. Er lijkt maar geen einde te komen aan het nieuws over de kerncentrale in Doel, vlak over de grens met Ossendrecht. Omroep Brabant helpt je een antwoord te vinden over alles wat je altijd wilde weten over kerncentrale Doel.

Emeritus-hoogleraar en energiedeskundige Wim Turkenburg van de Universiteit van Utrecht geldt als één van de belangrijkste deskundigen op het gebied van kernenergie. Hij zit aanstaande vrijdag 15 juni klaar om alle vragen te beantwoorden. In een rechtstreekse Q&A sessie tussen 18:30 en 19:00 op onze Facebook pagina.

Zorg over veiligheid

De centrale gaat in 2025 dicht. Dat is wat de regeringspartijen eerder dit jaar met elkaar hebben afgesproken. We zijn 'voorzichtig opgelucht'. Voorzichtig, want de zorg over veiligheid in de komende jaren blijft. Bovendien geldt voor veel West-Brabanders: Eerst zien en dan pas geloven.

Maar hoe zit het eigenlijk met de risico’s van de Belgische centrale? Hebben we te maken met een tikkende nucleaire tijdbom zoals sommige deskundigen beweren. Of valt het allemaal reuze mee en worden de gevaren zwaar overdreven?

Kun je niet wachten en heb je nu al vragen voor de professor, mail ze dan alvast naar internet@omroepbrabant.nl