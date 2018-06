Frans Kapteijns: 'Best Kept secret had mensen moeten informeren over processierups'

Best Kept Secret had wel moeten waarschuwen

HILVARENBEEK - Had Best Kept Secret bezoekers moeten waarschuwen voor de eikenprocessierups op het festivalterrein? Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk zegt van wel. “Gelukkig is er niemand met astmatische problemen geweest of een longaandoening die de haartjes heeft ingeademd.” De rups zorgde voor flink wat jeuk en kriebels bij veel festivalbezoekers van het muziekevenement in Hilvarenbeek.

De beheerder van het festivalterrein heeft zoveel mogelijk nesten gelokaliseerd en uitgebrand, zegt Roosmarijn Roosmarijn Reijmer van Best Kept Secret. “Ook tijdens het festival is de beheerder er continu mee bezig geweest.” “Dat is een compliment dat ik ze geef”, reageert Frans Kapteijns.

De getroffen bezoekers klagen vooral dat het festival hen niet heeft gewaarschuwd voor de rups en dat ze niet wisten waar de jeuk en bulten vandaan konden komen. Waarschuwen vond Best Kept Secret niet nodig volgens Reijmer. "Er waren bijvoorbeeld evenveel meldingen van teken. Het is toch ook gezond verstand van mensen. Het festival is in de natuur en dan weet je dit.”

'Ze hadden mensen gewoon moeten informeren'

“Dat is een foute gedachte”, zegt Kapteijns. “Het is geen algemene kennis. De meeste mensen denken bijvoorbeeld dat alle langharige rupsen eikenrupsen zijn. Mensen hebben de kennis juist niet.”

“Ook al doet de organisatie een hoop aan bestrijding, het kan altijd zijn dat er nog haartjes van de rups achterblijven”, vervolgt de boswachter. “Ze hadden gewoon mensen moeten informeren dat de haartjes van de rups er nog kunnen zijn en wat mensen moeten doen als ze bulten en jeuk krijgen. Een koude of lauwe douche op tijd had dan een hoop ellende voorkomen.”

'Geen schrikmiddel'

Kapteijns: “Het moet ook geen schrikmiddel zijn, maar gewoon informatief. Ze waarschuwen toch ook voor bijvoorbeeld zakkenrollers of drugs. Ik zie wel vaker ‘let op voor zakkenrollers. Je kan dan ook zeggen ‘let op voor de eikenprocessierups’. Het is dan de verantwoordelijkheid van de bezoeker of ze hier naar luisteren.”