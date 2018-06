Deurwaarder hardhandig uit tuin gewerkt in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een deurwaarder is dinsdagochtend gewond geraakt in de buurt De Grient in Etten-Leur. Hij werd door een bewoner hardhandig uit de tuin gezet toen hij een gerechtelijk stuk wilde uitreiken.

De politie heeft de 54-jarige bewoner aangehouden. De deurwaarder liep lichte verwondingen op. De politie is een onderzoek begonnen.