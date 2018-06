Wie wordt wereldkampioen voetbal in Rusland? Op de Tilburg University weten ze het antwoord al

TILBURG - Welk land wint het WK–voetbal in Rusland en welke teams zullen de kwartfinale bereiken? Martin van Tuijl universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Economics gaat het woensdagmiddag voorspellen tijdens een wetenschappelijk optreden in het universiteitstheater Black Box van de Tilburg University. Uiteraard gaat hij ook uit leggen hoe hij tot zijn voorspelling(en) is gekomen.

Met behulp van statistische analyses gaat econoom Martin van Tuijl woensdagmiddag uitleggen hoe je de winnaar van het WK Voetbal 2018 kunt voorspellen en de teams die de kwartfinales bereiken. “Uiteraard weten we de antwoorden nog niet, maar we kunnen wel met een zekere waarschijnlijkheid voorspellen welke landen dat worden, laat Van Tuijl weten. “Daarvoor moeten veel factoren in overweging worden genomen, zoals met de kansberekening en uitbetaling van de bookmakers, de FIFA wereldranking en de zogenaamde ‘vloek van de winnaar'.”

Voorspeling op basis van statistieken

“De economen Martin van Tuijl en Jan van Ours hebben in het verleden bewezen beter te scoren met hun statistische modellen dan de hoog aangeschreven Goldman Sachs World Cup Index 2014”, laat de Tilburgse Universiteit in een ronkend persbericht weten. “Dus als je wat meer wilt leren over praktische statistiek, of gewoon je kansen wilt verbeteren om je voetbalpoule te winnen, kom dan woensdagmiddag luisteren naar wat Van Tuijl te vertellen heeft.”

Universiteitstheater

Woensdagmiddag (13 juni) om 13.00 uur maakt Van Tuijl voor het eerst bekend wie het WK mogelijk wint en wie reële kanshebbers zijn voor een plek in de kwartfinale of finale. De uitslag van het WK wordt bekend gemaakt in het Universiteitstheater Black Box.