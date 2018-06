Medeplichtige moord Peet van der Linde gepakt met undercover

BREDA - De man die pas is opgepakt voor de moord op Peet van der Linde uit Breda, is in de val gelopen die de politie voor hem had uitgezet. Een undercoveragent heeft in het buitenland met David J. gesproken. De verdachte zou toen iets hebben gezegd dat kennelijk belastend voor hemzelf was, maar wat is onbekend. Dat bleek dinsdag op een tussentijdse rechtszaak over de moord.

Peter 'Peet' van der Linde (60) was een auto- en sieradenhandelaar. Hij werd begin 2017 doodgeschoten na een feestje in een kroeg aan de Lunetstraat in Breda.

'Liegen en bedriegen'

Advocaat Gerald Roethof wil weinig zeggen over zijn cliënt David J. omdat dat misschien "niet in zijn belang is". Hij zet vraagtekens bij de inzet van de undercoveragent. "Wat kan je met de informatie van iemand die getraind is om mensen voor de gek te houden, voor wie liegen en bedriegen een beroep is?" . Roethof noemt zijn cliënt een 'nette en beleefde man.'

David J (35) komt uit het Sint Willebrord. Hij kwam bij de politie in beeld als bestuurder van een vluchtauto. De Willebrorder was vorig jaar al eerder opgepakt in deze zaak maar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Later kwam dat er wel, mede door de undercoveroperatie. Ook een belastende verklaring van Klaas Otto eerder dit jaar zou daarbij een rol hebben gespeeld. Klaas Otto uit Bergen op Zoom deed ook zaken met het slachtoffer. Otto noemde hem 'zijn vriend'. Otto is geen verdachte en dat ook nooit geweest. Hij zat vast tijdens de moordaanslag. Met de nieuwe bewijzen in de hand kon de politie David J. eind april opnieuw arresteren en in voorarrest houden.

Undercover

Advocaat Roethof noemde na afloop van de zitting de undercoveroperatie een 'paardenmiddel'. "Dat doen ze altijd na een tijdje in zaken waarin ze niks hebben." De beide officieren van justitie gingen tijdens de korte zitting niet inhoudelijk in op de undercoveroperatie.

In de rechtbankstukken staat dat deze David een vluchtauto onder zich had en bestuurde. Hij zou ook de rijroute hebben bedacht en sporen hebben uitgewist, waarmee mogelijk gedoeld wordt op het in de fik steken van de wagen. Hij zou ook een plan hebben bedacht hoe ze moesten omgaan met mobieltjes rond de liquidatie.

Andere verdachten

De vermoedelijke schutter is vorig jaar al opgepakt. Het is wapenhandelaar Corne R. (44) uit Sprundel. Naast hem en David J. is er nog een derde verdachte: Piet S. uit Etten Leur. Over zijn rol is minder bekend. Deze Piet S. vierde zijn verjaardagsfeestje in de kroeg in de Lunetstraat, de avond van de moord.

S. deed zaken met Van der Linde, die in auto's en sieraden handelde. Uit de stukken zelf komt naar voren dat er mogelijk nog iemand bij betrokken was. De namen van de verdachten worden genoemd gevolgd door de omschrijving: 'en een tot op heden onbekend gebleven mededader'.

Proces

Het dossier is volgende maand klaar, meldde het OM dinsdag. De rechtszaak wordt begin september hervat en daarna volgt op zijn vroegst in het najaar de inhoudelijke behandeling.