Drugsgebruik werd Kevin (29) uit Milheeze fataal: 'Je kunt als moeder niets doen'

LIESHOUT - Nog niet alle resultaten van het politieonderzoek zijn bekend. Maar één ding lijkt wel vast te staan, de 29-jarige Kevin Brouwers had nog geleefd als hij geen drugs had gebruikt. Hij werd zondag 27 mei dood gevonden in het zwembad van een villa in Milheeze. Verdronken, onder invloed van drugs, zo kreeg zijn moeder Petra van Zutphen te horen van de recherche. Tegen Omroep Brabant doet ze haar verhaal. “Ik wil wijzen op de gevaren van soft- en harddrugs.”

Dat haar zoon drugs gebruikte wist ze, vertelt Petra. “Maar we hadden geen idee dat het zo ver ging.” Niet dat ze het goedkeurde, het leidde tot veel gesprekken. “Hij gebruikte het overlijden van zijn vader vaak als reden" (die overleed in 1998 aan de gevolgen van kanker). "We zeiden dat hij dat niet meer als excuus kon gebruiken. Hij beloofde tijdens die gesprekken dan vaak dat hij het niet meer zou doen. Maar dan pakte hij het later toch weer op.”

Twee werelden

Toch leek het de goede kant op te gaan met haar zoon. “De laatste anderhalf jaar hadden we het idee dat het de goede kant op leek te gaan. Hij pakte zijn sociale leven weer op. Maar dan blijken er toch twee werelden te zijn waar hij in leefde.”

En toen die fatale nacht op een boerderij in Milheeze, waar Kevin met een groep vrienden aanwezig was op een afterparty die volledig uit de hand liep. Een 44-jarige man uit Lierop werd na afloop zwaargewond gevonden, maar overleefde het drama. Kevin niet. “De recherche heeft ons laten weten dat hij is verdronken en onder de invloed van drugs was.”

'Er zou iets gaan gebeuren'

Het is het moment dat iedere ouder vreest. Maar Petra voelde het naar eigen zeggen ook aankomen. “Ik wachtte op het moment dat het ging gebeuren. Er zou iets gaan gebeuren, dat voel je als moeder.” Toch denkt ze niet dat ze iets had kunnen doen om haar zoon te redden. “We hebben instanties benaderd om hem te helpen. Maar hij is volwassen, op een gegeven moment houdt het op.”

Nu wil ze de dood van haar zoon in ieder geval aangrijpen om anderen voor dezelfde fouten te behoeden. Een campagne van achtendertig Brabantse gemeenten tegen drugsgebruik onder Brabantse jongeren was voor haar dan ook de reden om naar voren te treden. “Ik denk dat zo’n campagne echt kan helpen. Je moet duidelijk maken wat de gevaren en consequenties zijn van drugs. Ik denk dat Kevin er mee geholpen was.”