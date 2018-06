Een autogarage speciaal voor vrouwen: 'We lakken ook nagels in de wachtruimte'

DEN BOSCH - De Dames van Hurkmans in Den Bosch is een garage door en voor vrouwen. De zussen Janita en Mariëlle Hurkmans namen twee jaar geleden het bedrijf van hun vader over en maakten er een autoboetiek van met lifestyle producten. Inmiddels prijkt de garage in de top tien van onafhankelijke autobedrijven. Overigens zijn mannen ook welkom.

Schadeherstel, reparatie of een tweedehandsauto. Uiteraard kun je hiervoor bij De Dames van Hurkmans terecht. Het autobedrijf spreekt echter de vrouwentaal en dat zie je in alle aspecten terug. Zo heeft het bedrijf een wachtruimte met lifestyle producten en gaat het bij de verkoop van een tweedehandsauto volgens eigenaar Janita Hurkmans ‘eerst om de klik en dan pas het blik’.

Andere benadering

“Het gaat erg goed met ons bedrijf”, vertelt Hurkmans in het tv-programma Booming Brabant. “We zijn het eerste garagebedrijf in Nederland dat zich richt op vrouwen. Alle andere bedrijven zijn ingericht door de ogen van een man. Maar ongeveer de helft van onze bevolking is vrouw, dat vraagt om een andere benadering. Vrouwen zijn nu eenmaal anders.” De vader van de Janita en Mariëlle zag het concept in eerste instantie niet zitten, maar stelde door het enthousiasme van zijn dochters zijn mening bij: “Helemaal goed, maak er wat van.”

Nagels lakken

De zussen Hurkmans bedachten een entree en wachtruimte met ‘wachtverzachters’. Janita: “In deze ruimtes zijn allerlei lifestyle artikelen te zien als woonaccessoires, maar ook buggy’s en kinderzitjes die gelijk getest kunnen worden. Moeten onze klanten langer wachten dan zijn er mogelijkheden om te werken en liggen er goede magazines. Ook kunnen onder meer de nagels voorzien worden van een andere kleur. Als je dan toch moet wachten, dan kun je maar beter iets doen wat je leuk vindt. Er is voor ieder wat wils.”

Veilig inhalen

De Dames van Hurkmans boorde inmiddels ook een nieuwe doelgroep aan: mannen. “Het verraste ons hoeveel mannen onze garage wisten te vinden. Ze vertellen dat ze bij ons niet hun best hoeven te doen om te laten zien verstand te hebben van auto’s.”

Ook de autoverkoop pakken de Dames van Hurkmans anders aan. “Wij gaan eerst voor een klik en dan voor het blik. We luisteren bij vrouwen goed waar behoefte aan is en spelen daar op in. Mannen gaan voor de technische informatie, zoals het aantal pk. Wij kijken door de ogen van een vrouw en vertellen dat je met de betreffende auto op de snelweg snel en veilig een auto of vrachtwagen kunt inhalen.”

En de toekomstdromen? Janita: “Wij gunnen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven allemaal een Dames van Hurkmans.”