Auto schept wielrenner in Terheijden, slachtoffer zwaargewond

TERHEIJDEN - Een wielrenner is dinsdagavond door een auto geschept op de Moerdijkseweg in Terheijden. De wielrenner is daarbij zwaargewond geraakt.

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.