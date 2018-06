Hoezo verpleegkunde niet in trek? Bij Fontys loopt het storm voor een zorgopleiding

EINDHOVEN - Er lijken betere tijden aan te komen in de zorg. Bij Fontys Hogeschool kunnen ze er over meepraten. Daar vindt momenteel een stormloop plaats op de opleiding Verpleegkunde. Met vrijwel zeker een baan in het verschiet, kiezen scholieren maar al te graag voor een zorgopleiding.

Lange tijd kon Fontys maar een beperkt aantal studenten toelaten aan de opleiding Verpleegkunde. Voor iedere student moest immers een stageplek beschikbaar zijn.



"Maar we zijn afgelopen jaren intensief aan het werven bij zorginstellingen. Hierdoor hadden we in het najaar meer stageplekken dan studenten in het vooruitzicht", zegt Karen Cox, directeur van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Reden voor Fontys om de studentenstop (Numerus Fixus) voor het komende collegejaar op te heffen. Dat heeft de hogeschool gemerkt. Er hebben zich 954 jongeren aangemeld. Dat zijn er maar liefst 607 meer dan in juni het jaar daarvoor.

Verdubbeling

Cox is zelf ook verrast door de enorme belangstelling. "Ik had na het opheffen van de Numerus Fixus wel een toename verwacht, maar niet zo groot. De ervaring leert dat ongeveer 60 procent van alle aanmelders ook daadwerkelijk bij ons komt studeren. Maar dan nog is het meer dan een verdubbeling van het aantal eerstejaars studenten."

De populariteit van de opleiding schrijft ze voor een groot deel toe aan de huidige arbeidsmarkt. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. Maar over vier jaar dreigt een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. Het kabinet trekt vele miljoenen om het personeelstekort te voorkomen.

Cox: "Een opleiding Verpleegkunde biedt zekerheid. We kunnen geen baangarantie geven, maar er is werkgelegenheid genoeg. Jongeren merken dat en laten dat meewegen in hun studiekeuze."

Stageplekken

Of de onverwachte stormloop Fontys niet in de knel brengt? Cox denkt van niet. "Ik ga er vanuit dat we de stageplekken opgelost krijgen. De grote belangstelling is een luxe-probleem en eigenlijk heel goed voor de zorg."

De directeur benadrukt dat meer mensen opleiden voor een zorgbaan niet alle problemen zal verhelpen. "We moeten ook het huidige personeel zien vast te houden. En met het oog op de vergrijzende samenleving, zullen we ook moeten overgaan op andere manieren van zorgverlening. Ik steek daarvoor mijn nek uit. Ik hoop dat zorginstanties daarin volgen."