Uitslaande brand bij C&T Technics in Uden, oorzaak onbekend

UDEN - Bij het bedrijf C&T Technics aan de Frontstraat in Uden is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote uitslaande brand uitgebroken. Na ruim twee uur had de brandweer het vuur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.





Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Korpsen uit omliggende gebieden moesten te hulp schieten. De vlammen kwamen metershoog. Metingen wezen uit dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.



Lak- en coatingsbedrijf

C&T Technics bestaat sinds 1997 en is een lak- en coatingsbedrijf. Het heeft zich gespecialiseerd in ontlakking, industriële reiniging en chemische oppervlakte behandeling.