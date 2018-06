Primark Tilburg opent deuren, ballonnen en een erehaag van medewerkers, stormloop blijft uit

TILBURG - Dranghekken, schoonmakers die de laatste puntjes op de i zetten en extra beveiliging voor de deur. De Tilburgse vestiging van Primark opende vanochtend om tien uur voor het eerst haar deuren. De winkel is voorbereid op hordes ‘fans’, enkele honderden klanten bezoeken de winkel na de opening.

Een aantal klanten in spe hangt voor de opening bij de deur en er worden goodybags uitgedeeld. “Rokjes, topjes, jurkjes, schoenen, het is een soort snoepwinkel”, vertelt een meisje in de rij.









Evenement

“We hadden wel verwacht dat het drukker zou zijn, we willen zo’n opening een keer meemaken.” Veel van mensen in de rij zien de opening als een evenement en denken dat het sowieso druk gaat worden. “Ik denk dat het later alsnog rennen, duwen, trekken, wordt. Dat is wel een ervaring denk ik”, vertelt een klant voor de deur. Drukker wordt het zeker, maar het rennen blijft uit. Enkele honderden mensen bezoeken de winkel na de opening door de burgemeester

Tilburg

Om de verwachte drukte aan te kunnen werken er vandaag alleen al zo’n 250 medewerkers in de winkel. Op een normale dag zijn er dat zo'n zeventig. Wethouder Eric de Ridder noemt de Primark een grote aanwinst voor Tilburgse binnenstad en goed voor werkgelegenheid.

Deze klant is vooral bij met de aantrekkingskracht voor het centrum: “De laatste jaren was de binnenstad niet echt leuk meer, maar ik denk dat het nu wel weer wat drukker gaat worden hier in de stad.”

Niet onomstreden

Al zijn haar klanten dolenthousiast over de keten, vakbonden zijn dat minder. Primark kwam eerder in opspraak omdat de arbeidsomstandigheden slecht waren. Na gesprekken met vakbond FNV beloofde de directie van de keten verbeteringen door te voeren.