Zaakwaarnemer Sam Lammers (PSV): 'Hij hakt begin volgende week de knoop door'

Sam Lammers in actie tijdens een oefenduel van PSV tegen Fluminense. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - Zo'n beetje de halve eredivisie zit achter aanvaller Sam Lammers aan. Volgens zijn zaakwaarnemer (en oom) John Lammers hakt de voetballer begin volgende week de knoop door. Dat meldt Lammers woensdag in de Leeuwarder Courant.

"Voor Sam is het belangrijk dat hij volgend seizoen dertig wedstrijden voetbalt", vertelt John Lammers. "Als dat gebeurt, dan gaat hij doelpunten maken en anderen beter laten voetballen. Hij komt donderdag terug van vakantie. Dan gaan wij de opties nog eens naast elkaar leggen en maakt Sam een beslissing."

Sam Lammers viert momenteel vakantie op Curaçao. De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Ook NAC in de race

John Lammers voerde de afgelopen periode gesprekken met diverse clubs uit de eredivisie, zo vertelt hij. "Heerenveen was goed voorbereid. Maar dat gold ook voor bijvoorbeeld PEC Zwolle en NAC Breda."

PSV gaf vorige maand aan dat de talentvolle Sam Lammers komend seizoen verhuurd mag worden. De aanvaller speelde afgelopen seizoen zeven wedstrijden in de Eredivisie, waarvan één als basisspeler. In totaal speelde hij tot dusverre achttien wedstrijden voor de club uit Eindhoven, waarin hij drie keer trefzeker was.