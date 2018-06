Ontsnapte koe zet de boel op stelten in Breda

BREDA - Agenten hebben in de vroege woensdagochtenduren in het Bredase stadsdeel Haagse Beemden de handenvol gehad aan een ontsnapte koe. Het beest was, zo bleek later, ontsnapt in Wagenberg en was richting de grote stad getrokken.

Na een korte zoektocht kregen agenten het dier in vizier. Volgens de politie "negeerde het dier meerdere stoptekens, waarna de achtervolging werd ingezet". Agenten sloten vervolgens het dier met een auto en politielinten in.

De eigenaar van de koe is inmiddels opgespoord en neemt het dier mee terug naar Wagenberg.