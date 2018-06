Twee auto's botsen in Wouwse Plantage, automobilist (29) uit Schijf gewond

WOUWSE PLANTAGE - Bij een botsing tussen twee auto's in Wouwse Plantage is woensdagochtend een 29-jarige automobilist uit Schijf gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes op de kruising van de Hoeksebaan met de Ouwerveldenweg. De bestuurders van een BMW en een Jeep zagen elkaar vermoedelijk over het hoofd en botsten tegen elkaar. De voertuigen kwamen in een weiland tot stilstand. Een van de auto's belandde op de zijkant.

Brandweer

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer was opgeroepen om slachtoffers uit de auto's te bevrijden. Dit bleek niet nodig, omdat iedereen al zelf uit het voertuig was gekomen.

Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder (40) is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Beide auto's zijn opgetakeld door een bergingsbedrijf.