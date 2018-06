Paspoorten van 30 kinderen gestolen, wat kunnen criminelen hiermee doen?

VALKENSWAARD - Dertig paspoorten van kinderen van basisschool Agnetendal in Dommelen verdwenen vorige week donderdag tijdens het schoolkamp. De identiteitsbewijzen zijn waarschijnlijk gestolen. Maar wat kunnen criminelen er eigenlijk mee? En moet je meteen aangifte doen? De Koninklijke Marechaussee geeft antwoord op deze vragen.

Wat kan iemand doen met een gestolen identiteitsbewijs?

“Een gestolen identiteitsbewijs kan gebruikt worden voor het plegen van identiteitsfraude. Het gaat dan om verschillende vormen van criminaliteit. Met het gestolen identiteitsbewijs - soms is een kopie van het identiteitsbewijs of de persoonsgegevens op het document al voldoende - kunnen criminelen op naam van een ander onder meer online winkelen, een abonnement afsluiten, een bankrekening openen, lening(en) afsluiten, een creditcard aanvragen, een woning of pand huren of subsidies en toeslagen aanvragen.”

“Ook kunnen criminelen zich online met een gestolen identiteitskaart, onder een andere identiteit, voordoen als verkoper, bijvoorbeeld op Marktplaats. Hierdoor wordt onterecht vertrouwen gewekt bij de potentiële koper en kunnen criminelen zo ongehinderd de oplichtingspraktijken voortzetten. Het slachtoffer van identiteitsfraude loopt hiermee het risico om zelf te worden aangemerkt als dader van deze oplichtingspraktijken.”

Geldt dat ook voor een identiteitsbewijs van een minderjarige?

“Ja, ook met het identiteitsbewijs van een minderjarige kan identiteitsfraude gepleegd worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van kinderbijslag, zorgtoeslag of studiefinanciering.”

Is het belangrijk om meteen aangifte te doen?

“Wanneer je vermoedt dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude wordt geadviseerd hiervan melding te doen bij de politie. De politie kan vervolgens inschatten of het opnemen van een aangifte voor het opsporen en vervolgen van de verdachten wenselijk is en strafrechtelijk kan worden aangepakt.”

Waarom?

“Door het doen van aangifte kan identiteitsfraude strafrechtelijk worden aangepakt. Ook kan de aangifte gebruikt worden om schuldeisers – de bank bijvoorbeeld – te laten weten dat je het slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude. Door het doen van een melding en/of aangifte krijgt de overheid tevens een beter inzicht in de aard en omvang van identiteitsfraude.”

Is een gestolen paspoort makkelijk te vervalsen?

“Dit hangt af van een aantal factoren. Onder andere de kwaliteit van de vervalsing, maar ook aan de controlerende instantie. Het is zeker mogelijk om een paspoort of identiteitsbewijs te vervalsen, ook om een foto te vervangen."

"Vanwege de goede beveiliging van het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, is het aanpassen of vervalsen lastig en zal dit relatief gezien snel opvallen. Daarom worden deze documenten vaak gebruikt door zogenaamde lookalikes. Het is dan ook belangrijk om naast de echtheidskenmerken ook de foto in het document te vergelijken met de gebruiker van het document.”

Nieuwe documenten

De kinderen krijgen woensdagochtend nieuwe documenten op het gemeentehuis van Valkenswaard. De school neemt de kosten voor zijn rekening.