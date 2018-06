Na jaren gesteggel eindelijk duidelijkheid: nieuwe N69 tussen Eindhoven en Lommel

EINDHOVEN/DEN HAAG - De N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens kan aangelegd worden. De Raad van State heeft woensdag het plan onherroepelijk verklaard.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Dit is heel goed nieuws voor de inwoners van Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel. Na jaren van voorbereiding en zorgvuldige plannenmakerij heeft nu ook de hoogste rechter van Nederland besloten dat dit plan inhoudelijk klopt en dat alle procedures correct doorgelopen zijn. We gaan nu snel verder om het project aan een aannemer te gunnen zodat de schop snel de grond in kan. We willen dat de nieuwe N69 eind 2021 gereed is voor verkeer zodat die stromen met auto’s en vrachtwagens voortaan niet meer door de kernen van Valkenswaard en Waalre hoeven te rijden en Bergeijk en Eersel verlost worden van sluipverkeer.”









Nog geen aansluiting A67

Het is nog niet zo ver dat de nieuwe N69 ten zuiden van Veldhoven aansluit op de A67. Veldhoven wil dat wel heel graag maar een uitspraak over het bestemmingsplan waarin dat wordt geregeld ligt nog ter beoordeling bij het Europees Hof. Dat heeft te maken met de gevolgen van die aansluiting heeft voor de natuur.

LEES OOK: Provincie gaat weer nat bij omleiding N69 Valkenswaard

De gemeente Veldhoven onderzoekt in nauw overleg met de provincie welke mogelijkheden er zijn om de aansluiting van de N69 op de Kempenbaan toch snel te kunnen realiseren. Tegen de tijd dat de aannemer van de N69 begint met de aanleg, zal ook duidelijk zijn op welke manier de N69 op de A67 kan worden aangesloten.

Al tientallen jaren overlast

De N69 tussen Eindhoven en Lommel zorgt al tientallen jaren voor veel verkeer dwars door onder meer Waalre en Valkenswaard. Daarom zetten provincie en gemeenten zich al decennia in voor een schonere en veiligere oplossing, een vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar de provincie zich met diverse partijen voor inzet.

Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie een nieuwe 80 kilometerweg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, stil asfalt en past in het landschap. Er komen ruime beekdalpassages en voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen.

LEES OOK: Einde verkeersellende Valkenswaard in zicht: In 2018 is nieuwe N69 klaar

Sluipverkeer weren

Binnen het plan – dat in 2025 klaar moet zijn – nemen de gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre lokaal extra verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast worden door Waterschap De Dommel, de provincie, ZLTO en natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeringen gedaan in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie.