Verzet of niet, het casino in Waalwijk mag er gewoon komen

WAALWIJK - De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van een groot leisurecomplex met casino, bioscoop en horeca in een pand aan de Professor Asserweg in Waalwijk.

Bedrijven in de buurt waren een procedure begonnen, omdat zijn vrezen voor verkeersproblemen. De toekomstige problemen zouden gevolgen kunnen hebben voor hun bedrijvigheid.

Ongegrond

De Raad van State is echter van mening dat die vrees ongegrond is, omdat de meeste bezoekers voor het leisurecomplex in de avonduren komen. Ook vinden de tegenstanders dat zij hoge eisen kregen opgelegd toen zij zich in de omgeving van de Professor Asserweg vestigden, terwijl er nu een casino komt.

De bouw van het complex is voorlopig op eigen risico van de initiatiefnemer. Een bodemprocedure kan er nog voor zorgen dat de verleende vergunning alsnog wordt ingetrokken.