Lleyton Hewitt had racket voorgoed opgeborgen, maar doet deze week mee in Rosmalen

ROSMALEN - Tachtig weken stond hij op de eerste plaats van de wereldranglijst. Hij won de US Open in 2001 en Wimbledon in 2002. En deze week doet hij, vrij anoniem, mee aan het grastennistoernooi van Rosmalen: Lleyton Hewitt.

De Australiër zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. "Ik speel af en toe nog dubbels", verklaart Hewitt zijn aanwezigheid op het terrein bij Autotron. "Ik ben bezig met de begeleiding van jonge, Australische spelers. Daar heb ik veel lol in." Deze week in Rosmalen speelt Hewitt samen met Alex Bolt. Voor de inmiddels 37-jarige voormalige nummer één van de wereld gaat het deze week niet zo zeer om de prestaties. "We zien wel waar we eindigen."

De tekst gaat verder onder de video.



'Kom altijd graag in Rosmalen'

Hewitt heeft een bijzondere herinnering aan het gras in Rosmalen. In 2001 won hij daar de toenmalige Heineken Trophy. "Dit is een toernooi waar ik altijd graag terugkeer. Ik heb hier historie liggen. Dit is een fijn, goed georganiseerd toernooi. Spelers die in voorbereiding zijn op Wimbledon komen hier graag."

In Rosmalen is de levende legende nog niet vergeten. "Ik keek vroeger altijd naar hem", vertelt een jonge vrouw. "Ik wist dat hij deze week hier was, dus wilde graag met hem op de foto. Dat is gelukt. Mijn dag kan niet meer stuk." Een andere vrouw vult aan: "Ik heb een selfie met hem gemaakt. Daar moest ik even wat moed voor bij elkaar rapen. Want het is natuurlijk niet zomaar iemand."

