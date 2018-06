Iedereen met een mening over windmolenpark A16 kan gaan schrijven

BREDA - De één kan niet wachten, de ander gruwt er van: het veelbesproken windmolenpark langs de A16. Iedereen met een mening kan dat vanaf 19 juni officieel kenbaar maken want dan begint de inspraakprocedure.

De voorbereiding is klaar. Jarenlang hebben de provincie en de gemeenten Moerdijk, Breda, Drimmelen en Zundert gemasseerd om het belang van de 28 windmolens van elk 210 meter hoog in de hoofden van de inwoners te krijgen.

Tevreden

Een proces dat gedeputeerde Erik van Merrienboer de opmerking ontlokt dat hij niet in de eerste plaats tevreden is over het feit dat de 28 windmolens er gaan komen. Hij is vooral tevreden over de betrokkenheid van de bewoners. De gedeputeerde realiseert zich ook wel dat niet iedereen blij is en dat straks bij de post ook bezwaren zullen zitten.

Na 25 jaar weer weg

Er wordt een vergunning voor de molens verleend van 25 jaar. Geen dag langer. Na een kwart eeuw moeten de molens in principe worden afgebroken. Daar is voor gekozen omdat de provincie en gemeenten zich niet langer willen vastpinnen op deze manier van energiewinning. Je weet maar nooit wat er de komende jaren aan vernieuwingen komen en dan moet je niet hebben dat er in het landschap 28 windmolens staan die niet meer van die tijd zijn. Mocht over 25 jaar blijken dat windmolens nuttig zijn moet de hele procedure opnieuw.

LEES OOK: Naast de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen 210 meter hoge windmolens

De windmolens worden door negen ontwikkelaars neergezet. Dat zijn niet alleen energiebedrijven, maar ook bijvoorbeeld een groep boomkwekers. Zijn zien er de voordelen van in om samen energie op te wekken.

Meedelen in de winst

Omwonenden delen mee in de winst. Er komen zeven zogenoemde dorpsmolens die jaarlijks 25 procent van de opbrengst krijgt. Dat kan oplopen tot 100.000 euro per molen, per jaar. Per gemeente komt er een stichting die dat geld in een pot doet en daaruit worden energiebesparende maatregelen in de betreffende gemeente betaald. Dat kan van alles zijn, van zonnepanelen op het dak van de voetbalkantine tot slimme energiemeters in een straat. Daarnaast rekent de provincie er op dat de zeven dorpsmolens nog eens 3.500 huishoudens per dorpsmolen van groene stroom kan voorzien.

LEES OOK: 'Dorpsmolens' in West-Brabant moeten tot lagere energierekening leiden

In de buurt van al die molens wonen zo’n tienduizend mensen. Achttien mensen wonen zo dichtbij dat ze recht hebben op een wettelijke compensatie vanwege de geluidsoverlast. Daarnaast hebben de provincie, de gemeenten en de ontwikkelaars besloten dat nog eens 78 mensen die mogelijk last zouden kunnen krijgen korting krijgen op hun energierekening.