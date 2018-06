Brand in timmerwerkplaats in Teteringen onder controle

TETERINGEN - In een gebouw aan de Hoolstraat in Teteringen heeft woensdagmiddag rond 13.00 uur een uitslaande brand gewoed. Er was sprake van veel rookontwikkeling. De zwarte dampen waren in de wijde omtrek te zien.

Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een timmerwerkplaats. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en wist te voorkomen dat het woonhuis ook in vlammen opging.

Rond 13.40 uur werd het sein brand meester gegeven. Er wordt nog wel nageblust.