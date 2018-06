Afgebrande sigarettenfabriek stinkt na een maand nog: 'Alsof je met honderd man in een rookhok zit'

BERGEN OP ZOOM - Omliggende bedrijven van de afgebrande illegale sigarettenfabriek aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom, zijn er helemaal klaar mee. Een maand na de brand smeult en rookt de hoop tabak in de loods nog steeds en dat zorgt voor flinke overlast. "Het is vergelijkbaar met dat je met honderd man in een rookhok zit. Dan weet je wel hoe laat het is", zegt directeur Corné Kuijpers van het bedrijf RSK.

"Het is van de zotte. Wat ons betreft mogen ze het afgebrande pand vandaag nog platgooien", aldus Kuijpers. Zijn bedrijf op industrietrein Noordland staat pal achter de sigarettenfabriek.

Brandlucht

"We hebben al ruim een maand last van de brandlucht en de sigarettenrook en niet zo'n beetje ook." De rook zorgt voor irritatie aan ogen en luchtwegen. Vooral als de wind pal op de loods staat geeft dat problemen.

Nog meer last van de warme broeierige tabakslucht heeft Modelmakerij Bergen op Zoom. Het bedrijf zit pal naast het afgebrande pand. "Het is niet te harden, het is niet te doen. Het stinkt als een gek. Helemaal als het warm is. Een zware en broeierige tabakslucht komt ons bedrijf binnen", zegt medewerker Michael Fokkens. "Als je acht uur in die zware lucht staat, krijgt je last met ademen."

Asbest

Kuijpers had verwacht dat de loods een paar dagen na de brand in mei al gesloopt zou worden. "Maar schijnbaar zit er asbest in het pand en moet er eerst nader onderzoek worden gedaan."

De afgebrande sigarettenfabriek staat op instorten. Het is te gevaarlijk om het gebied te betreden. Toch ziet Kuijpers regelmatig pubers rondhangen en naar binnen gaan om pakjes sigaretten te halen. "Om ze vervolgens voor een paar centen te verkopen. Dat is gewoon ontzettend gevaarlijk", zegt Kuijpers. Fokkens kan er kort over zijn. "Het pand moet plat. Weg ermee!"

Nablussen

De brandweer is de afgelopen weken regelmatig bezig geweest met nablussen. De smeulende resten zijn moeilijk te bereiken, omdat het gebouw op instorten staat.

Inmiddels buigt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zich over een asbest inventarisatierapport dat de eigenaar heeft opgemaakt. Als dat goedgekeurd is, kan de sloop beginnen en zou de overlast snel opgelost moeten zijn. De gemeente eist overigens van de eigenaar dat het pand voor 1 juli gesloopt is anders volgt een boete van tienduizend euro.