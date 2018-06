Inwoners Nuenen mogen op 10 oktober stemmen over fusie met Eindhoven

NUENEN - Inwoners van de gemeente Nuenen kunnen zich op 10 oktober door middel van een referendum uitspreken over een fusie met Eindhoven. De gemeenteraad spreekt op 8 november over de uitkomst van dat referendum. Die is raadgevend, omdat een bindend referendum volgens de Grondwet niet mag.

Het is de derde keer dat Nuenenaren om hun mening wordt gevraagd. De eerste keer polste het Eindhovens Dagblad de mening onder 2300 eigen lezers. Van die abonnees was een meerderheid voor samenvoeging van Nuenen en Eindhoven.

Vervolgens hield de provincie een enquête en die gaf dezelfde conclusie: een meerderheid wil een fusie.

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd W70 de grootste. Dat is de partij die verklaard tegenstander is van de fusie. W70 vormt samen met CDA, GroenLinks en SP een nieuwe coalitie en die beloofde dat er een nieuwe enquête zou worden gehouden. Dat gebeurt dus op 10 oktober.

Het referendum is representatief als het aantal geldig uitgebrachte stemmen tenminste 30 procent van het aantal kiesgerechtigden is. De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van het totaal uitgebrachte stemmen.