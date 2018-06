We shinen tóch op het WK in Rusland: Eindhovense Signify verlicht stadions op WK in Rusland

EINDHOVEN - Het lichtbedrijf Signify, zoals Philips Lighting voortaan heet, heeft tien van de twaalf WK-stadions in Rusland van nieuwe verlichting voorzien. En zo doen we als Nederland tóch nog een beetje mee aan het WK dit jaar.

De led-verlichting van Signify wordt gebruikt in de Ekaterinburg Arena in Jekaterinenburg. De verlichting is geschikt voor 4K tv-uitzendingen en super slow-motion beelden. De led-veldverlichting kan ook samenwerken met geluidsinstallaties waardoor er een lichtshow kan worden gegeven met muziek in het stadion.





De verlichting van Signify wordt ook gebruikt om de gevels van stadions te verlichten. Daarnaast installeerde het bedrijf al een led-dak van 39.000 vierkante meter op het Luzhniki-stadion in Moskou. Deze lampen kunnen ook samenwerken met muziek.

Al jaren in Eindhoven

PSV heeft al bijna drie jaar deze nieuwe technologie. Na Chelsea en Sint Truiden was PSV de derde club in Europa die overstapte op LED-verlichting. De kosten voor de nieuwe lichtinstallatie bedroegen toen 1,5 miljoen euro. Maar dat levert dan ook wel een show op.