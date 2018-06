Rens overwint twee hersentumoren en slaagt voor vmbo-examen

RIJSBERGEN - Rens uit Rijsbergen staat er woensdag heel wat beter voor dan drie jaar geleden. Toen werden in zijn examenjaar twee hersentumoren bij hem ontdekt en moest hij het examen overslaan.

Gezond en wel én lekker nuchter vertelt hij nu, drie jaar later, dat het heel goed met hem gaat. Vorig jaar is hij al geslaagd voor het eerste deel van het examen en nu heeft hij zijn vmbo-diploma gehaald. Rens was niet zenuwachtig voor de uitslag want hij wist eigenlijk wel dat het goed zou komen.





De moeder van Rens is super trots op hem. "Ik hoorde over het Brabantse Buske en wilde hem daar heel graag mee verrassen. We vinden het knap en bijzonder hoe hij het allemaal heeft gedaan. Geweldig gewoon."

Woensdag horen alle middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan of ze wel of niet zijn geslaagd.