Jetske doet haar boodschappen op de Herenboerderij: 'De varkens liggen nu als vlees in de diepvries'

BOXTEL - Altijd groenten en fruit in huis, vers van de akker. En alleen vlees van dieren die een goed leven hebben gehad. Dat klinkt veel mensen goed in de oren. Voor Jetske Thielen uit Vught is het de realiteit. Samen met ruim 160 andere huishoudens deed ze een flinke investering. Nu vult Jetske elke week haar mandje op Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel. “Leuker dan samen naar de supermarkt.”

Tweeduizend euro. Dat moest het gezin van Jetske neerleggen om een zogenoemde Herenboer te worden. “Ik vond het echt wel spannend”, geeft de investeerder toe. “Maar we hebben er thuis bewust voor gekozen. We hebben een aantal uitgaven uitgesteld en wat gespaard.” Nu betalen ze nog tien euro per gezinslid per week aan contributie.

Met die investering is het gezin uit Vught mede-eigenaar van de boerderij. Een boer in loondienst verbouwt elk seizoen tientallen soorten fruit en groenten. Daarnaast zijn er eieren en is er vlees van varkens, runderen en kippen. Geen simpele moestuin dus, maar een professioneel bedrijf dat genoeg eten produceert voor tweehonderd huishoudens.

Varkens naar de slacht

“Ik ben mij er nu veel bewuster van waar mijn eten vandaan komt”, zegt Jetske. Dat geldt ook voor haar twee jonge kinderen. “Laatst vroegen de kinderen zich af waarom een groot gedeelte van de varkens opeens weg was. Oh jee, dacht ik toen. Ik moest aan hen vertellen dat de dieren zijn geslacht en nu als vlees in de diepvries liggen. Gelukkig snapte ze het, stonden ze er even bij stil en speelden ze daarna gewoon weer lekker verder.”

Nieuwe locaties

De Herenboerderij opende in 2016 en is een succes te noemen. In zeven andere plaatsen in Nederland wordt de mogelijkheid tot een Herenboerderij onderzocht. En naar verwachting gaan de tweede en derde Herenboerderij eind dit jaar open.

In Boxtel is nog ruimte voor ongeveer veertig huishoudens. De ambitie is om daar in de toekomst ook kaas, yoghurt en melk te kunnen leveren.