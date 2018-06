Waarschuwing voor 'tweede golf' aan muggen: Hoe overleef je muggenoverlast?

EINDHOVEN - We krijgen weer overlast van muggen. Dat voorspelt de site Nature Today. De komende weken krijgen we te maken met een nieuwe 'golf' aan steekmuggen. Wandelaars in Brabantse natuurgebieden, zoals de Biesbosch, moeten er op bedacht zijn. "Als je in de ochtend- of avondschemering gaat wandelen in korte broek en T-shirt en je wilt een leuke tijd beleven, ben je niet de enige", zegt boswachter Thomas van der Es, werkzaam in de Biesbosch. En thuis kun je ook maatregelen nemen.

Toch wil de boswachter niet overdrijven met allerlei waarschuwingen. "Ik wil niet dat mensen banger worden van de natuur. Daarom ben ik terughoudend als boswachter met waarschuwen. Maar je kunt je er wel goed op voorbereiden." In de Biesbosch is de aanwezigheid van muggen wel wat 'heftiger' dan normaal. "Maar dat is de natuur", zegt Van der Es. "Het ene jaar zijn er meer muggen dan het andere jaar."

Tweede generatie

De mug die de komende weken gaat rondvliegen in Brabant is de tweede generatie. Dit jaar was april drie graden warmer dan normaal en werd de mug vroeg gewekt uit de winterrust, schrijft Nature Today op haar website. De eitjes van deze mug komen ook veel vroeger uit en dus kunnen we vroeger de 'tweede golf' verwachten.

Volgens Van der Es is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de mug die in natuurgebieden zoals de Biesbosch woont en de irritante mug in de slaapkamer. "Een mug in de Biesbosch heeft zijn eigen leefgebied, die gaat echt niet een huis in Sleeuwijk binnenvliegen. Er zijn veel plekken in de Biesbosch waar muggen zich kunnen ontwikkelen, maar het is geen reden om niet de natuur in te gaan."

Eten voor andere dieren

Eigenlijk heeft de boswachter het liefst meer muggen in natuurgebieden. "Ik zeg altijd, hoe meer muggen, hoe beter. Muggen zijn ook eten voor andere dieren, zoals soorten libellen of de pimpelmees."

Ook muggendeskundige Bart Knols van de Radboud Universiteit vindt niet dat we meteen dekking moeten gaan zoeken de komende weken. "Zo'n bericht wordt altijd meteen opgepakt alsof er een armageddon ontstaat. Het is totaal overtrokken. De afgelopen maand was het erg warm. Op bepaalde locaties zie je wel een verhoging van het aantal muggen."









'Volksverlakkerij'

Als je de komende weken de dikke pech hebt dat je op een locatie woont waar veel muggen zijn, dan heeft Knols nog wat tips om je voor te bereiden. Kom alleen niet bij hem aanzetten met polsbandjes gedrenkt in citronella of apparaten en apps met een ultrasoon geluid. De polsbandjes zijn volgens hem 'volksverlakkerij'. "Het is zelfs onethisch. Mensen gaan ermee op reis en in het buitenland kunnen muggen ziektes overdragen."

Ook apparaten of apps met een ultrasoon geluid vindt Knols 'de grootste onzin die er is'. "Het werkt gewoon niet, ik vind het echt verwerpelijk." Citronellakaarsen of knoflook eten, weg ermee, wat Knols betreft.

Op zoek naar de bron

Volgens Knols zijn er vier manieren om je te verdedigen tegen muggen. "Ga op zoek naar de bron in plaats van de apotheek. De broedplaatsen. De emmer achter de schuur waar een laagje water in staat bijvoorbeeld." En bekijk je huis eens goed. "Pak de dakgoot die niet goed afwatert aan."

Vervolgens kun je door horren of klamboes zorgen voor een barrière tegen de mug. "Het is milieuvriendelijk en wellicht dat het vredige gezoem van de mug die niet bij je kan komen, je in slaap wiegt." En uiteindelijk kun je een smeerseltje gebruiken voor de enkele uren dat je nog buiten zit of een wandeling gaat maken. "Soms komen mensen aanzetten met een middel dat bestaat uit 80 of 90 procent DEET, maar 15 procent is genoeg voor die paar uur voor bedtijd", aldus Knols.