Bedrijf Mariahout mag geen mest meer opslaan na klachten uit de buurt

MARIAHOUT - Het fouragebedrijf Corsten BAM Vermeer aan de Vossenberg in Mariahout mag van de gemeente Laarbeek geen mest meer opslaan. Het bedrijf heeft een vergunning voor de opslag van 8.000 kubieke meter, maar er ligt nu ongeveer 30.000 kubieke meter. Omwonenden klagen al lang over stankoverlast.

Uiteindelijk heeft de gemeente het bedrijf gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat er veel te veel mest ligt. Bovendien was die mest niet afgedekt. De gemeente schreef het bedrijf dat de aanvoer van voornamelijk kippenmest moest worden gestaakt, maar de eigenaar ging gewoon door, aldus de gemeente. Die heeft nu de mestopslag stilgelegd.

"Bewust overtreden"

“Het bewust overtreden van regels accepteren we niet en dan treden we op”, zegt burgemeester Frank van der Meijden. “Het probleem van een tekort aan opslag elders, kun en mag je niet zonder overleg afwentelen op de omwonenden van dit bedrijf. Zeker niet als we al hebben aangegeven dat de aanvoer moet stoppen.” Dat tekort is ontstaan omdat er problemen zouden zijn met een opslag in Moerdijk.

De ondernemer heeft naar aanleiding van deze actie inmiddels toegezegd dat er geen mest meer wordt aangevoerd en dat de aanwezige mest volgens afspraak blijvend zal worden afgedekt. De ondernemer, de gemeente en de omgevingsdienst zijn op dit moment in overleg over op elke manier de overtollige mest kan worden afgevoerd.