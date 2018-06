Bij ongeluk op A59 omgekomen Dilan (16) krijgt postuum vmbo-diploma

MADE - Dilan Shikhou, de leerling van het Dongemond College in Made, die zaterdagavond om het leven kwam bij een ongeluk op de A59 krijgt postuum zijn vmbo-diploma. Dat gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst met onder andere de ouders van de 16-jarige Dilan. Woensdag bleek dat hij zijn examen met goed gevolgd had afgelegd.

“Tijdens de diploma-uitreiking in juli staan we ook nog even stil bij het overlijden van Dilan”, zegt Douwe Wester, teamleider vmbo van het Dongemond College in Made. Dilan had het vmbo-examen Economie en Ondernemen gedaan en zou de vervolgopleiding Sport & Bewegen gaan volgen.

Van de weg

Dilan kwam afgelopen zaterdagavond om het leven bij een ongeluk op de A59 bij Made. Twee auto’s raakten van de weg. De 16-jarige Dilan uit Oosterhout overleed ter plekke. Ook de bestuurder van de tweede auto overleefde het ongeluk niet. De 37-jarige man uit Etten-Leur overleed in het ziekenhuis. De 18-jarige bestuurder van de auto waarin Dilan zat, zit nog vast.

Stille tocht

De dood van Dilan was voor zijn vrienden en medeleerlingen van het Dongemond College een grote schok. Om hun vriend te herdenken houden ze zondag 17 juni een stille tocht. De tocht begint om 19.30 uur bij het Dongemond College.

Vanaf de school wandelen de deelnemers naar de Kievitstraat, de plek waar Dilan is overleden. Daar wordt een minuut stilte gehouden. De organisatie vraagt deelnemers om zwart/witte kleding te dragen en de mooiste bloemen mee te nemen.